Судно «Иван Сидоренко» направилось к базе «Северного потока — 2» в ФРГ

Судно снабжения «Иван Сидоренко» направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные мониторингового ресурса Marinetraffic.

Как отмечается, «Иван Сидоренко» вышел из порта Санкт-Петербурга 15 сентября, в Мукран он должен прибыть 17 сентября.

Газета «Коммерсантъ» уточняет, что в этом порту в настоящее время стоит трубоукладчик «Академик Черский».

Ещё одно судно снабжения — «Остап Шеремет» —находится в Калининграде.

Летом издание Die Welt писало, что «Газпром» нашёл способ обойти санкции США и достроить «Северный поток — 2». Речь шла о судне-трубоукладчике «Академик Черский».

Как заявляли в Совбезе России, российские трубоукладочные суда, которые строят газопровод, охранялись кораблями ВМФ.