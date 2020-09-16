Судно «Иван Сидоренко» направилось к базе «Северного потока — 2» в ФРГ

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Судно снабжения «Иван Сидоренко» направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные мониторингового ресурса Marinetraffic.
Судно «Иван Сидоренко» направилось к базе «Северного потока — 2» в ФРГ
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Как отмечается, «Иван Сидоренко» вышел из порта Санкт-Петербурга 15 сентября, в Мукран он должен прибыть 17 сентября.

Газета «Коммерсантъ» уточняет, что в этом порту в настоящее время стоит трубоукладчик «Академик Черский».

Ещё одно судно снабжения — «Остап Шеремет» —находится в Калининграде.

Летом издание Die Welt писало, что «Газпром» нашёл способ обойти санкции США и достроить «Северный поток — 2». Речь шла о судне-трубоукладчике «Академик Черский». 

Как заявляли в Совбезе России, российские трубоукладочные суда, которые строят газопровод, охранялись кораблями ВМФ

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