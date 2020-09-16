Судно «Иван Сидоренко» направилось к базе «Северного потока — 2» в ФРГ
- РИА Новости
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Как отмечается, «Иван Сидоренко» вышел из порта Санкт-Петербурга 15 сентября, в Мукран он должен прибыть 17 сентября.
Газета «Коммерсантъ» уточняет, что в этом порту в настоящее время стоит трубоукладчик «Академик Черский».
Ещё одно судно снабжения — «Остап Шеремет» —находится в Калининграде.
Летом издание Die Welt писало, что «Газпром» нашёл способ обойти санкции США и достроить «Северный поток — 2». Речь шла о судне-трубоукладчике «Академик Черский».
Как заявляли в Совбезе России, российские трубоукладочные суда, которые строят газопровод, охранялись кораблями ВМФ.