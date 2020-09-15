В Совфеде оценили позицию Курца относительно «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца, который выступил против остановки реализации проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
В Совфеде оценили позицию Курца относительно «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Здравое совершенно суждение государственного человека высокого уровня, который, в частности, понимает, что никак нельзя связывать «Северный поток — 2» с Навальным. Он говорит о том, что это совершенно разные вещи. При этом он, конечно, тему не развивает, но я думаю, что он тоже понимает, что с Навальным очень много неясного и непонятного», — отметил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что в реализации «Северного потока — 2» заинтересованы не только Австрия, но и очень многие страны Европы. Как пояснил парламентарий, нельзя смешивать этот проект и ситуацию вокруг Алексея Навального.

Ранее Курц выступил против остановки реализации проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Кроме того, президент Австрии Александр Ван дер Беллен отметил, что не видит никакой связи между проектом «Северный поток — 2» и ситуацией вокруг Навального.

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