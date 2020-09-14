В Госдуме оценили позицию регулятора Дании по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление представителя Датского энергетического агентства (ДЭА) Мортена Кристенсена о том, что регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку — 2» из-за политики.

«Безусловно, радует, что датский регулятор не пытается совмещать экологию, экономику и политику. Совершенно верная позиция. Потому что самое главное, чтобы это всё было безопасно для окружающей среды, а как раз опыт работы «Северного потока — 1» уже показал экологичность (данного проекта. — RT). Понятно, что радует то, что датчане не отходят от своей позиции... Конечно, это позитивно для «Северного потока — 2», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что реализации проекта активно пытаются помешать ряд европейских стран и США, но, как пояснил Ананских, «Северный поток — 2» — это «проект международного консорциума крупнейших европейских энергетических компаний», которые вложили в него большие деньги.

«Поэтому они все понимают, что они вложили ради возврата инвестиций и получения прибыли. Действительно, надо доделать (проект.— RT) и как можно быстрее запустить дешёвый газ в Европу, который все ждут», — заключил парламентарий.

Ранее Кристенсен заявил, что регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку — 2» из-за политики.

По его словам, Дания, как и другие государства Балтийского моря, ратифицировала Конвенцию по морскому праву и поэтому обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа.