В Совфеде оценили заявление премьера Дании о «Северном потоке — 2»

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о необходимости пересмотра позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.
В Совфеде оценили заявление премьера Дании о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

«Это попытка показать, что есть некая европейская солидарность с теми странами, которые выступали против «Северного потока — 2». Мы помним, что Дания долго не согласовывала маршрут, который проходил через её территориальные воды. Я думаю, что от её выступления мало что зависит», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что судьба проекта газопровода преимущественно зависит от позиции Германии как наиболее заинтересованной стороны.

«В нём («Северном потоке — 2». — RT) заинтересованы немцы, которые весьма прагматично подходят к подобным вопросам. А давят на всех американцы, чтобы путём недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка. Так что я не думаю, что после подобного заявления будут какие-то последствия», — добавил Джабаров.

Ранее Фредериксен заявила о необходимости «начать новое обсуждение» проекта газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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