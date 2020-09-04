Цены на хлеб в России за год выросли на 5,2%

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Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России за год повысилась на 5,2%.
Цены на хлеб в России за год выросли на 5,2%
  • РИА Новости

Лидером по росту цен на продовольственном рынке стали крупа и бобовые — за год их стоимость выросла на 24,5%, хотя в августе по сравнению с июнем наблюдалось падение цен на 0,1%.

Кроме того, стоимость макаронных изделий за год выросла на 9,1%, сливочного масла — на 6,5%, подсолнечного масла — на 4%.

В то же время сахар подешевел на 0,4%, сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные Росстата.

Ранее сообщалось, что в России выросли оптовые цены на овсянку.

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