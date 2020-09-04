В России выросли оптовые цены на овсянку

Цены на овсянку достигли своего исторического максимума. На это оказали влияние неблагоприятные погодные условия в Сибири и снижение посевных площадей овса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка.

Отмечается, что в августе закупочные цены на хлопья «Геркулес» (тип продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад в августе они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.

Цены на овёс никогда не были такими высокими, подтверждает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич.

12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.