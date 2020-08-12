Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года

Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ведомства.

В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.

«За период с 4 по 10 августа 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%, с начала августа — 99,9%, с начала года — 102,9%», — говорится в пресс-релизе.

До этого инфляция в России была нулевой три недели подряд.

В июне главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с газетой «Взгляд» оценил ситуацию с инфляцией в России.