Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК) по иску Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба суда.

Согласно сообщению, наложен арест на обыкновенные именные акции, находящиеся во владении АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия», ООО ТД «Башкирская химия».

Ранее Генпрокуратура организовала проверку законности сокращения доли государства в БСК. Ведомство нашло признаки злоупотреблений, материалы будут направлены в СК.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил разобраться с законностью утраты контроля над предприятием.

Он раскритиковал владельцев, указав, что заработанные деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на зарубежные счета.