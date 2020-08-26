Генпрокуратура начала проверку ситуации с Башкирской содовой компанией

Генеральная прокуратура России организовала проверку законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что «будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль».

В ГП заявили, что «по итогам надзорных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству».

Проведение проверки находится на личном контроле генпрокурора России Игоря Краснова.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами компании.