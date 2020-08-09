В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями
  • РИА Новости

По словам Гутенёва, это «давно перезревший вопрос», к которому брюссельские бюрократы боялись подступиться, поскольку «страх за личную карьеру превышал чувство ответственности как чиновников».

«Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идёт о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США. Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что её очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, «данная консолидация европейских экономических и политических интересов» косвенно послужит восстановлению международного права.

«И поможет реализации чисто экономических, отнюдь не политических, в том числе и энергетических, проектов между Россией и странами Евросоюза», — заключил Гутенёв.

Ранее Эдерер заявил о подготовке в ЕС механизма борьбы с санкциями против «Северного потока — 2».

Он добавил, что единая позиция альянса была сформулирована верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, который назвал американские санкции против «Северного потока — 2» противоречащими международному праву.

6 августа американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2».

В бундестаге отметили, что угрозы американских сенаторов можно рассматривать как новую стадию эскалации геополитического конфликта между США и Европой.

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