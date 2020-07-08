В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»

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Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала основные претензии, связанные с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»
  • Reuters

По её словам, критики проекта ссылаются на три пункта —  увеличение «зависимости» от российского газа; использование Россией доходов от поставок на оборону и «легитимные интересы» в области безопасности Украины, Польши и других стран при реализации проекта, сообщает РИА Новости.

Говоря о первом пункте, Крамп-Карренбауэр отметила, что в Европе происходит диверсификация энергопоставок и развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Кроме того, она подчеркнула, что Германия учитывает «в текущих переговорах» интересы Украины и восточноевропейских государств в области безопасности.

Комментируя аргумент о доходах России и оборону глава Минобороны ФРГ заявила, что «дело тут не только в «Северном потоке — 2».

«Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями», — добавила она.

Ранее в Вашингтоне заявили, что «энергетическая связь» от «Северного потока — 2» даст России возможность угрожать Германии. 

В Берлине отмечали, что возможные санкции США, нацеленные на остановку «Северного потока — 2», неприемлемы.

Как подчёркивала канцлер Ангела Меркель, возможные меры со стороны США противоречат представлениям о праве

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