Помпео предупредил об «угрозе» «Северного потока — 2» для Германии

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«Энергетическая связь» от проекта газопровода «Северный поток — 2» даст России возможность угрожать Германии. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео предупредил об «угрозе» «Северного потока — 2» для Германии
  • Reuters

В эфире телеканала C-SPAN он отметил, что США расценивают Россию «как серьёзную угрозу».

«Выделение 1% ВВП на оборону, как делает Германия, говорит о том, что они могут не вполне воспринимать её как серьёзную угрозу, как это делают США. Им нужно это делать», — сказал он.

По его словам, ФРГ необходимо придерживаться тех обязательств, которые она взяла на себя в плане расходов на оборону. В 2014 году страны НАТО договорились выделять на оборону 2% ВВП ежегодно.

Госсекретарь напомнил, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2».

«Глубокая энергетическая связь… даст Путину возможность наносить ущерб Германии или угрожать таким ущербом», — подчеркнул он.

Ранее в МИД Германии заявили, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», а также что они неприемлемы.

Как подчёркивала канцлер ФРГ Ангела Меркель, возможные ограничительные меры со стороны США в отношении проекта противоречат представлениям о праве

В начале июня в сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении проекта, который нацелен на уточнение и расширение существующих санкций.

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