В России расширили список банков для сельской ипотеки

Минсельхоз увеличил число уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, к основному списку присоединились АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк» и РНКБ.

Отмечается, что на данный момент россияне могут оформить льготную сельскую ипотеку в Россельхозбанке, Сбербанке, КБ «Центр-инвест», банке «Левобережный», ПАО «Ак Барс Банк» и Дальневосточном банке.

В министерстве также сообщили, что сельской ипотекой со ставкой до 3% воспользовались уже порядка 8,6 тыс. человек.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что для выдачи льготных кредитов со ставкой до 3% на покупку недвижимости на сельских территориях будет выделено 2 млрд рублей.

Эксперт Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы по запуску сельской ипотеки под 2,7%.