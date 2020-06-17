Новак рассказал об итогах работы ОПЕК+ за май

Министр энергетики России Александр Новак заявил в интервью Bloomberg, что страны-участницы ОПЕК+, согласно предварительным данным, в мае выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 89%.

«Что касается исполнения соглашения, то я считаю, что оно на достаточно высоком уровне — 89% примерно, по предварительным оценкам, что достаточно высокий показатель», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Россия в рамках ОПЕК+ выполнила свои обязательства почти на 100%.

«Наши компании выполнили соглашение практически на 100%, близки к 100% и в мае, и в июне и намерены исполнять соглашение в полном объёме», — добавил Новак.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля текущего года.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.