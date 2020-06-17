Новак рассказал об итогах работы ОПЕК+ за май
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- РИА Новости
«Что касается исполнения соглашения, то я считаю, что оно на достаточно высоком уровне — 89% примерно, по предварительным оценкам, что достаточно высокий показатель», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что Россия в рамках ОПЕК+ выполнила свои обязательства почти на 100%.
«Наши компании выполнили соглашение практически на 100%, близки к 100% и в мае, и в июне и намерены исполнять соглашение в полном объёме», — добавил Новак.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля текущего года.
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.