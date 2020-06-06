Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля

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Страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля текущего года.
Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля
  • Reuters

Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Страны ОПЕК и страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение до конца июля и полностью принять на себя обязательства с начала действия сделки путём компенсации любых объёмов, которые не были сокращены некоторыми странами в мае», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что ОПЕК одобрила продление сокращения добычи нефти до конца июля.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что совместные действия ОПЕК+ позволили избежать серьёзных последствий значительного падения спроса на нефть.

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