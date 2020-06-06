Новак рассказал о пользе принятых ОПЕК+ мер
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- РИА Новости
«Хотел бы высказать слова благодарности всем участникам министерской встречи ОПЕК, прошедшей 9 и 12 апреля этого года, за те конструктивные решения, которые были приняты, за совместные действия, которые позволили избежать нам сегодня серьёзных последствий самого значительного в истории снижения спроса на мировом нефтяном рынке», — приводит РИА Новости слова Новака.
Он отметил, что выполнение сделки ОПЕК+ на 100% всеми участниками сегодня важно как никогда.
Также Новак рассказал, что спрос на нефть в мире начал восстанавливаться на фоне сделки ОПЕК+ и снятия ограничений, но рынок по-прежнему хрупкий.
Ранее сообщалось, что проект финального коммюнике с заседания стран ОПЕК о продлении действующего сокращения добычи нефти одобрен министрами.