Новак рассказал о пользе принятых ОПЕК+ мер

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что совместные действия ОПЕК+ позволили избежать серьёзных последствий значительного падения спроса на нефть.
Новак рассказал о пользе принятых ОПЕК+ мер
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Хотел бы высказать слова благодарности всем участникам министерской встречи ОПЕК, прошедшей 9 и 12 апреля этого года, за те конструктивные решения, которые были приняты, за совместные действия, которые позволили избежать нам сегодня серьёзных последствий самого значительного в истории снижения спроса на мировом нефтяном рынке», — приводит РИА Новости слова Новака.

Он отметил, что выполнение сделки ОПЕК+ на 100% всеми участниками сегодня важно как никогда.

Также Новак рассказал, что спрос на нефть в мире начал восстанавливаться на фоне сделки ОПЕК+ и снятия ограничений, но рынок по-прежнему хрупкий.

Ранее сообщалось, что проект финального коммюнике с заседания стран ОПЕК о продлении действующего сокращения добычи нефти одобрен министрами.

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