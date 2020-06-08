Эксперт прокомментировал ситуацию со сделкой ОПЕК+

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Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики России Вячеслав Мищенко прокомментировал продление сделки ОПЕК+.
Эксперт прокомментировал ситуацию со сделкой ОПЕК+
  • Reuters

«Теперь с можно с уверенностью сказать, что новая сделка ОПЕК+ выполнила свою первую «пожарную» функцию: рынок нефти стабилизировался и вошёл в фазу роста цен», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, министры стран — участниц сделки договорились о продлении условий первой фазы сокращения ещё на месяц, и на фоне позитивных новостей нефть уже тестирует уровень, комфортный для российского бюджета — $42 за баррель.

Как отметил Мищенко, это не предел позитивных ожиданий.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на газ.

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