Эксперт оценил ситуацию с ценами на газ

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил ситуацию с ценами на газ.

В беседе с НСН он отметил, что в газовой сфере фьючерсов фактически нет в таком формате, как на рынке нефти.

«Поэтому цены не могут уйти ниже нуля», — сказал Юшков.

Вместе с тем, считает он, падение цен ниже текущих котировок вполне возможно на европейском рынке.

«Это может произойти, потому что у поставщиков есть огромная конкуренция», — пояснил эксперт.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.