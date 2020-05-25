Эксперт оценил ситуацию с ценами на газ
- РИА Новости
В беседе с НСН он отметил, что в газовой сфере фьючерсов фактически нет в таком формате, как на рынке нефти.
«Поэтому цены не могут уйти ниже нуля», — сказал Юшков.
Вместе с тем, считает он, падение цен ниже текущих котировок вполне возможно на европейском рынке.
«Это может произойти, потому что у поставщиков есть огромная конкуренция», — пояснил эксперт.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.