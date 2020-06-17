«Росатом» перевезёт по Севморпути 30 млн тонн в 2020 году
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- РИА Новости
Во время встречи с главой корпорации президент России Владимир Путин задал ему вопрос, сможет ли объём перевозок в текущем году подойти к цифре 30 млн тонн.
«Я думаю, что мы пересечём», — ответил Лихачёв.
Путин отметил, что «это с опережением графика получается», так как 30 млн «планировали в 2021 году».
В январе сообщалось, что корабли и подводные лодки будут обеспечивать безопасность Северного морского пути.
Балтийский завод до 2026 года построит пять новых атомных ледоколов, которые будут работать на СМП.