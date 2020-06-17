«Росатом» перевезёт по Севморпути 30 млн тонн в 2020 году

Объём перевозок по Северному морскому пути в 2020 году может превысить 30 млн тонн, считает глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Во время встречи с главой корпорации президент России Владимир Путин задал ему вопрос, сможет ли объём перевозок в текущем году подойти к цифре 30 млн тонн.

«Я думаю, что мы пересечём», — ответил Лихачёв.

Путин отметил, что «это с опережением графика получается», так как 30 млн «планировали в 2021 году».

В январе сообщалось, что корабли и подводные лодки будут обеспечивать безопасность Северного морского пути.

Балтийский завод до 2026 года построит пять новых атомных ледоколов, которые будут работать на СМП.