«Росатом» перевезёт по Севморпути 30 млн тонн в 2020 году

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Объём перевозок по Северному морскому пути в 2020 году может превысить 30 млн тонн, считает глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
«Росатом» перевезёт по Севморпути 30 млн тонн в 2020 году
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Во время встречи с главой корпорации президент России Владимир Путин задал ему вопрос, сможет ли объём перевозок в текущем году подойти к цифре 30 млн тонн.

«Я думаю, что мы пересечём», — ответил Лихачёв.

Путин отметил, что «это с опережением графика получается», так как 30 млн «планировали в 2021 году».

В январе сообщалось, что корабли и подводные лодки будут обеспечивать безопасность Северного морского пути.

Балтийский завод до 2026 года построит пять новых атомных ледоколов, которые будут работать на СМП.

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