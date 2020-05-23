Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству России обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+.
Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
  • Reuters

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин поручил обеспечить «неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, на срок действия договорённости об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту организацию».

Также правительству поручено обеспечить «создание условий для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин» и «введение на 2020—2021 годы в отношении организаций электроэнергетики и теплоснабжающих организаций моратория на принятие регуляторных решений, ухудшающих действующие на 1 января 2020 г. условия ведения ими предпринимательской деятельности».

Также президент поручил кабмину проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся «включения в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более 1 млрд рублей в год».

Ранее в Минэнерго России также заявили, что цена на нефть в 2020 году будет в среднем находиться на уровне чуть выше $30 за баррель.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН дал прогноз ситуации на нефтяном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить