Силуанов дал прогноз относительно цен на нефть в 2020 году
- Reuters
«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около $30 за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в I квартале), в следующем — немногим больше», — заявил министр финансов в ответ на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.
В то же время Силуанов заявил, что Россия подготовлена и «проживёт» даже при цене нефти $10 за баррель.
«Сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене $10 проживём. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены», — подчеркнул он.
Ранее в Минэнерго России также заявили, что цена на нефть в 2020 году будет в среднем находиться на уровне чуть выше $30 за баррель.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российская экономика сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на нефтяном рынке.