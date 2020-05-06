Силуанов дал прогноз относительно цен на нефть в 2020 году

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» заявил, что цена на нефть в 2020 году ожидается на уровне около $30 за баррель.

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около $30 за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в I квартале), в следующем — немногим больше», — заявил министр финансов в ответ на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.

В то же время Силуанов заявил, что Россия подготовлена и «проживёт» даже при цене нефти $10 за баррель.

«Сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене $10 проживём. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены», — подчеркнул он.

Ранее в Минэнерго России также заявили, что цена на нефть в 2020 году будет в среднем находиться на уровне чуть выше $30 за баррель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российская экономика сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на нефтяном рынке.