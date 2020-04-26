Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что российская экономика сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть.

«Да. Сможет. Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности», — цитирует РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, в связи с этим «надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов».

«Именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, что давайте всё раздадим сиюминутно, зальём деньгами экономику», — заявил Песков.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.