Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что российская экономика сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть.
Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть
  • Reuters

«Да. Сможет. Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности», — цитирует РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос. 

По его словам, в связи с этим «надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов». 

«Именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, что давайте всё раздадим сиюминутно, зальём деньгами экономику», — заявил Песков. 

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.

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