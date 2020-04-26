Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть
- Reuters
«Да. Сможет. Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности», — цитирует РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, в связи с этим «надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов».
«Именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, что давайте всё раздадим сиюминутно, зальём деньгами экономику», — заявил Песков.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.