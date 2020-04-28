В Минэнерго России дали прогноз по средней цене нефти в 2020 году
- Reuters
«В этом году мы ожидаем, что цена в среднем будет в районе $30 с чем-то. То есть она не будет стоить $15 и не будет стоить $20», — цитирует Гладкова ТАСС.
По его словам, именно на это и направлены все усилия ведомства.
Он также отметил, что текущий кризис не сильно повлияет на параметры энергостратегии.
Ранее в Кремле выразили уверенность, что российская экономика сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть.