В Минэнерго России дали прогноз по средней цене нефти в 2020 году

Минэнерго России ожидает, что цена на нефть в 2020 году будет в среднем находиться на уровне чуть выше $30 за баррель. Об этом заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александр Гладков.

«В этом году мы ожидаем, что цена в среднем будет в районе $30 с чем-то. То есть она не будет стоить $15 и не будет стоить $20», — цитирует Гладкова ТАСС.

По его словам, именно на это и направлены все усилия ведомства.

Он также отметил, что текущий кризис не сильно повлияет на параметры энергостратегии.

Ранее в Кремле выразили уверенность, что российская экономика сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть.