В ЦБ не исключили снижения процентной ставки для поддержки экономики

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Центробанк России видит потенциал для проведения «мягкой политики» и дальнейшего снижения процентной ставки для поддержания экономики в условиях снятия ограничительных мер. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ЦБ не исключили снижения процентной ставки для поддержки экономики
  • Reuters

«Мы уже снижали ключевую ставку, и если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, с нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки для того, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры», — сказала она на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы России.

По словам Набиуллиной, инфляция в стране стабилизировалась на уровне порядка 3,1% в годовом выражении.

24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до уровня 5,5% годовых. Такое решение регулятор принял на основе пересмотренной оценки развития экономики России на ближайшие несколько лет.

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