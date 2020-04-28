В ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки.

По её словам, для экономики важно будет получить поддержку после «разморозки», в том числе относительно дешёвые деньги.

«Именно поэтому мы так акцентируем внимание на том, что у нас ещё есть потенциал для дальнейшего снижения ставки. И, понимая характер и масштаб экономического шока, с которым мы сейчас столкнулись, мы говорим о том, что можем снижать ставку большими шагами, чем раньше», — цитирует её РИА Новости.

Соответствующее заявление она сделала на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до уровня 5,5% годовых. Такое решение регулятор принял на основе пересмотренной оценки развития экономики России на ближайшие несколько лет.