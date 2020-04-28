В ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки.
В ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки
  • РИА Новости

По её словам, для экономики важно будет получить поддержку после «разморозки», в том числе относительно дешёвые деньги.

«Именно поэтому мы так акцентируем внимание на том, что у нас ещё есть потенциал для дальнейшего снижения ставки. И, понимая характер и масштаб экономического шока, с которым мы сейчас столкнулись, мы говорим о том, что можем снижать ставку большими шагами, чем раньше», — цитирует её РИА Новости.

Соответствующее заявление она сделала на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до уровня 5,5% годовых. Такое решение регулятор принял на основе пересмотренной оценки развития экономики России на ближайшие несколько лет.

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