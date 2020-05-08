Набиуллина: продовольственная инфляция будет постепенно замедляться

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что скачок цен на продукты в апреле был ожидаемым, в дальнейшем продовольственная инфляция будет замедляться.

«Да, мы считаем, что это один из проинфляционных компонентов был — продовольственные цены. Но видим, что в целом дальше дезинфляционные факторы будут преобладать, в том числе это скажется на продовольственной инфляции — она снизится», — приводит Интерфакс слова Набиуллиной.

Она отметила, что «очень большой рост» продовольственных цен в апреле был ожидаемым в условиях повышенного спроса на такие товары.

Ранее Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки.