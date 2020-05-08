Набиуллина: продовольственная инфляция будет постепенно замедляться

Короткая ссылка
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что скачок цен на продукты в апреле был ожидаемым, в дальнейшем продовольственная инфляция будет замедляться.
Набиуллина: продовольственная инфляция будет постепенно замедляться
  • РИА Новости

«Да, мы считаем, что это один из проинфляционных компонентов был — продовольственные цены. Но видим, что в целом дальше дезинфляционные факторы будут преобладать, в том числе это скажется на продовольственной инфляции — она снизится», — приводит Интерфакс слова Набиуллиной.

Она отметила, что «очень большой рост» продовольственных цен в апреле был ожидаемым в условиях повышенного спроса на такие товары.

Ранее Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить