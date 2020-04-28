Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Кузьминов отметил, что «скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества».
При этом, по его словам, «если обедневшие богатые всё равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьёзные риски скатывания в бедность».
Он заявил, что такая тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.