Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».

Кузьминов отметил, что «скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества».

При этом, по его словам, «если обедневшие богатые всё равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьёзные риски скатывания в бедность».

Он заявил, что такая тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.