Эксперты прокомментировали ситуацию с ростом числа безработных в России

В Институте социальной политики НИУ ВШЭ предупредили, что численность зарегистрированных безработных в России может вырасти до 5,3 млн.

Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению специалистов, официальная безработица может достичь таких масштабов из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учёт и увеличения размера пособия.

Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.

«Оно будет выплачиваться в течение трёх месяцев. Важно отметить, что речь идёт об официально оформленных наёмных работниках. Если у такого безработного есть несовершеннолетние дети, то на каждого из них добавят ещё 3 тыс. рублей», — заявила она.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.