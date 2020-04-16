Москва и Эр-Рияд заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+

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Глава Минэнерго России Александр Новак провёл телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.
Москва и Эр-Рияд заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского Минэнерго.

Стороны в совместном заявлении отметили, что Москва и Эр-Рияд «провели большую работу с целью достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти».

Отмечается, что Россия и Саудовская Аравия «твёрдо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями».

Кроме того, обе страны выразили уверенность, что партнёры по ОПЕК+ и другие производители выполнят взятые на себя обязательства.

Ранее страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.

Также стало известно, что Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в рамках новой сделки ОПЕК+.

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