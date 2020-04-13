Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки по сделке ОПЕК+

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Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в рамках новой сделки ОПЕК+, сообщили в российском Минэнерго.

«В рамках соглашения Россия снизит свою добычу на 2,5 млн баррелей в сутки из общих 9,7 млн, в качестве базы сокращения для России был принят уровень в 11 млн баррелей в сутки», — говорится в пресс-релизе Минэнерго.

Как отметил министр энергетики России Александр Новак, страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти в связи с глобальным сокращением спроса на нефть в мире до 20%.

«Такой ситуации не было никогда: три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 млн баррелей из-за падения спроса», — цитирует его ведомство.

Ранее страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.

Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда за заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

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