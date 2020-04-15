Новак заявил, что новая сделка ОПЕК+ выгодна России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выгодна стране.

«Текущие параметры договорённостей в полной мере отвечают интересам России с точки зрения эффекта для российской экономики и бюджета», — заявил Новак.

Он сообщил, что «руководители российских нефтяных компаний полностью поддержали параметры новой сделки и отметили, что рынку сегодня требуются решительные меры для достижения баланса».

Ранее стало известно, что Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в рамках новой сделки ОПЕК+.