Нефтяные компании России поддержали параметры соглашения ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» по итогам встречи с представителями российских нефтяных компаний заявил, что они поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи.

«Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению. Они также считают, что необходимо принимать сегодня и ближайшие два месяца радикальные меры по балансировке рынка», — приводит ТАСС слова Новака.

Он отметил, что общее сокращение добычи нефти в мире в период с мая по июнь может составить от 15 до 20 млн баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в рамках новой сделки ОПЕК+.