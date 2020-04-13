Нефтяные компании России поддержали параметры соглашения ОПЕК+

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Глава Минэнерго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» по итогам встречи с представителями российских нефтяных компаний заявил, что они поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи.
Нефтяные компании России поддержали параметры соглашения ОПЕК+
  • РИА Новости

«Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению. Они также считают, что необходимо принимать сегодня и ближайшие два месяца радикальные меры по балансировке рынка», — приводит ТАСС слова Новака.

Он отметил, что общее сокращение добычи нефти в мире в период с мая по июнь может составить от 15 до 20 млн баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в рамках новой сделки ОПЕК+.

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