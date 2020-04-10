Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат

Максимальный размер ипотеки, которая может подпасть под кредитные каникулы, будет увеличен.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы повышаем уровень займа, в пределах которого заёмщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту. Причём он учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, ведь не везде квартиры стоят одинаково», — цитирует Интерфакс премьера.

По его словам, для Москвы предельный размер составит 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн рублей.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев прокомментировал ситуацию с условиями предоставления ипотечных каникул. Моисеев отметил, что в настоящее время рассматривается возможность увеличения порога для отдельно взятых субъектов.

6 апреля правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах.

Как сообщали «Известия», согласно опросу, 22% россиян отложили процесс приобретения жилья из-за кризиса.