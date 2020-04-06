Кабмин утвердил размер кредитов для обращений о кредитных каникулах

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Правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Кабмин утвердил размер кредитов для обращений о кредитных каникулах
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В документе говорится, что для потребительских кредитов физлиц это 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей, а для автокредитов — 600 тыс. рублей.

«Для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, заёмщиками по которым являются физические лица, — 100 тыс. рублей», — указано в постановлении.

При этом максимальный размер кредитов, выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и обязательства по которым обеспечены ипотекой, для обращений о кредитных каникулах составит 1,5 млн рублей. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса.

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