В Минфине допустили изменение условий для получения ипотечных каникул

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев прокомментировал ситуацию с условиями предоставления ипотечных каникул.

«Порог в 1,5 млн рублей был выбран как некий уровень, который покрывает средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Моисеев отметил, что в настоящее время рассматривается возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов.

Ранее правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах.