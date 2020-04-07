В Минфине допустили изменение условий для получения ипотечных каникул

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Заместитель министра финансов Алексей Моисеев прокомментировал ситуацию с условиями предоставления ипотечных каникул.
В Минфине допустили изменение условий для получения ипотечных каникул
  • РИА Новости

«Порог в 1,5 млн рублей был выбран как некий уровень, который покрывает средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Моисеев отметил, что в настоящее время рассматривается возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов.

Ранее правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах.

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