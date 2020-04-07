В Минфине допустили изменение условий для получения ипотечных каникул
- РИА Новости
«Порог в 1,5 млн рублей был выбран как некий уровень, который покрывает средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
При этом Моисеев отметил, что в настоящее время рассматривается возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов.
Ранее правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах.