Минфин купил у ЦБ акции Сбербанка за 2,139 трлн рублей

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Минфин России купил у ЦБ контрольный пакет в размере 50% акций Сбербанка за счёт средств ФНБ на сумму 2,139 трлн рублей.
Минфин купил у ЦБ акции Сбербанка за 2,139 трлн рублей
  • РИА Новости

Как отмечается в сообщении на сайте Минфина, сделка осуществлена по средневзвешенной цене, определённой по результатам организованных торгов в ПАО «Московская биржа» за период с 9 марта по 7 апреля 2020 года.

18 марта российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.

Как ожидается, средства от продажи направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. 

Ранее сообщалось, что Банк России включит 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год. Оставшиеся средства будут переданы в казну.

12 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ.

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