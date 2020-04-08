Мадуро оптимистично настроен на предстоящую встречу ОПЕК+

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Венесуэльский президент Николай Мадуро оптимистично настроен на предстоящую виртуальную конференцию ОПЕК+, которая должна состояться в четверг, 9 апреля.
Мадуро оптимистично настроен на предстоящую встречу ОПЕК+
  • globallookpress.com

«Я верю, что мы находимся на верном пути, есть хорошие предложения на столе… Я оптимистично настроен по поводу видеоконференции ОПЕК и соглашений ОПЕК+, которые вернули бы стабильность нефтяному рынку… И мировой экономике», — сказал Мадуро. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к взаимодействию с ОПЕК+ и США по нефти.

Как отмечал американский президент Дональд Трамп, он рассчитывает на снижение добычи нефти на 10 млн баррелей Россией и Саудовской Аравией.

В конце марта в Минэнерго России сообщали, что российская сторона продолжает проводить консультации с партнёрами по ОПЕК+.

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