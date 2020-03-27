В ООН заявили о рисках для продовольственных рынков из-за коронавируса

Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) Цюй Дунъюй заявил, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 несёт риски для продовольственных рынков мира.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз организации.

Дунъюй отметил, что строгая изоляция и ограничение передвижений могут нарушить производство, переработку, оптовые поставки и продажу продовольствия как на национальном, так и на международном уровне.

В свою очередь всё это может оказать «непосредственное и серьёзное» воздействие на тех, чья мобильность ограничена.

«Больше всех пострадают малоимущие и уязвимые, и правительства должны укреплять механизмы социальной защиты для поддержания их доступа к продовольствию», — указал он.

Вместе с этим глава ФАО указал, что пока рынки продовольствия хорошо обеспечены снабжением.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавирусной инфекции COVID-19 в развивающихся странах.