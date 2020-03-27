В ООН заявили о рисках для продовольственных рынков из-за коронавируса
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз организации.
Дунъюй отметил, что строгая изоляция и ограничение передвижений могут нарушить производство, переработку, оптовые поставки и продажу продовольствия как на национальном, так и на международном уровне.
В свою очередь всё это может оказать «непосредственное и серьёзное» воздействие на тех, чья мобильность ограничена.
«Больше всех пострадают малоимущие и уязвимые, и правительства должны укреплять механизмы социальной защиты для поддержания их доступа к продовольствию», — указал он.
Вместе с этим глава ФАО указал, что пока рынки продовольствия хорошо обеспечены снабжением.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавирусной инфекции COVID-19 в развивающихся странах.