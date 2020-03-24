В Союзе сахаропроизводителей России отметили снижение спроса на сахар

В Союзе сахаропроизводителей России фиксируют снижение спроса на сахар на внутреннем рынке.

«По данным региональных торговых компаний и сахарных заводов, на внутреннем рынке наметилось снижение спроса на сахар, пик которого пришёлся на конец прошлой недели», — указали там.

При этом за последнюю неделю темпы отгрузок сахара с заводов увеличились и стали на 20—25% выше предыдущих периодов.

Как отметили в союзе, по итогам прошедшей торговой недели биржевые котировки на сахар на Национальной товарной бирже оставались на уровне 26,4—26,8 руб. за кг — это на 21% ниже уровня аналогичного периода 2019 года.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что в российских магазинах хватает продуктов, продажа бакалеи увеличилась с 40 до 60%.