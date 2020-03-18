Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году

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Минфин России в 2019 году приобрёл на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила иностранную валюту в объёме 2,977 трлн рублей, следует из проекта доклада Федерального казначейства.
Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

Таким образом, было приобретено $20 706,4 млн, €18 473,6 млн и £3 604,6 млн.

Ранее в Минфине оценили влияние курса доллара на нефтегазовые доходы России.

9 марта цены на нефть снизились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Вслед за этим курс рубля снизился к доллару до 72,5 и к евро до 82,7.

Центробанк заявил, что не будет покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней в рамках реализации бюджетного правила.

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