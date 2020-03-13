Силуанов не согласился с прогнозами Кудрина по экономике России

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Министр финансов Антон Силуанов не согласился с мнением председателя Счётной палаты Алексея Кудрина, который допустил рецессию в экономике России в 2020 году. Об этом информирует Интерфакс.
Силуанов не согласился с прогнозами Кудрина по экономике России
  • РИА Новости

«Нет. У нас другие оценки», — ответил Силуанов на вопрос, согласен ли он с мнением Кудрина.

12 марта Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации, отметил, что рост российской экономики в 2020 году при текущем уровне цен на нефть будет около нуля

Он также не исключил, что Россия в 2020 году может столкнуться с ростом бедности

В Кремле, комментируя слова Кудрина о возможном росте бедности, назвали его опытным экономистом, но призвали рассматривать проблему в комплексе.

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