Силуанов не согласился с прогнозами Кудрина по экономике России
- РИА Новости
«Нет. У нас другие оценки», — ответил Силуанов на вопрос, согласен ли он с мнением Кудрина.
12 марта Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации, отметил, что рост российской экономики в 2020 году при текущем уровне цен на нефть будет около нуля.
Он также не исключил, что Россия в 2020 году может столкнуться с ростом бедности.
В Кремле, комментируя слова Кудрина о возможном росте бедности, назвали его опытным экономистом, но призвали рассматривать проблему в комплексе.