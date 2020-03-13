Силуанов не согласился с прогнозами Кудрина по экономике России

Министр финансов Антон Силуанов не согласился с мнением председателя Счётной палаты Алексея Кудрина, который допустил рецессию в экономике России в 2020 году. Об этом информирует Интерфакс.

«Нет. У нас другие оценки», — ответил Силуанов на вопрос, согласен ли он с мнением Кудрина.

12 марта Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации, отметил, что рост российской экономики в 2020 году при текущем уровне цен на нефть будет около нуля.

Он также не исключил, что Россия в 2020 году может столкнуться с ростом бедности.

В Кремле, комментируя слова Кудрина о возможном росте бедности, назвали его опытным экономистом, но призвали рассматривать проблему в комплексе.