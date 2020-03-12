Кудрин допустил рост бедности в России в 2020 году

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Россия в 2020 году может столкнуться с ростом бедности, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин во время заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Кудрин допустил рост бедности в России в 2020 году
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Стимулирование потребительского спроса в этом году будет больше, мы хотели ожидать более высоких показателей роста реальных расходов и снижения бедности, но в условиях тех вызовов, о которых я сказал в начале, скорее всего, серьёзного изменения в лучшую сторону не произойдёт», — заявил он.

По словам Кудрина, наоборот, имеют место вызовы «как минимум неуменьшения бедности».

«К сожалению, может быть даже увеличение», — подчеркнул Кудрин.

Ранее Кудрин отметил, что темпы экономического роста России будут ближе к нулю в 2020 году, соответственно, ниже будут «значения всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения».

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