В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.

«Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя. Надо обязательно рассматривать это всё в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что сейчас, когда рынки находятся «в состоянии пилы», нужно «понять тренд более детально перед тем, как делать какие-то заключения».

Ранее Кудрин допустил увеличение уровня бедности в стране в 2020 году. По его мнению, есть вызовы как минимум её «неуменьшения».

Он также спрогнозировал, что рост национальной экономики при текущем уровне цен на нефть будет около нуля.