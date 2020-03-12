Госдума приняла поправки в бюджет

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Изменения предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей, в 2021-м — на 556,9 млрд рублей, в 2022-м — на 677,6 млрд рублей.

Планируется направить допсредства на ежемесячные детские выплаты, программу материнского капитала, организацию бесплатного горячего питания в начальной школе, первичное звено здравоохранения.

Поправки в закон о федеральном бюджете были внесены правительством в Думу 19 февраля.