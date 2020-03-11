Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

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Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
  • РИА Новости

Изменения предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей, в 2021-м — на 556,9 млрд рублей, в 2022-м — на 677,6 млрд рублей.

Планируется направить допсредства на ежемесячные детские выплаты, программу материнского капитала, организацию бесплатного горячего питания в начальной школе, первичное звено здравоохранения.

Так, на расширение программы маткапитала будет выделено почти 599 млрд рублей. 

Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, оперативность необходима для того, чтобы успеть реализовать весь пакет социальных инициатив главы государства. Так, многие из них вступили в силу и, соответственно, должны быть профинансированы уже с 1 января текущего года.

Правительство внесло в Думу поправки в закон о федеральном бюджете 19 февраля.

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