В ЦБ рассказали о новой формуле продажи акций Сбербанка

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Первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям.
В ЦБ рассказали о новой формуле продажи акций Сбербанка
  • РИА Новости

«Исходя из сложной ситуации, мы нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров, без выставления такой оферты», — цитирует РИА Новости Швецова.

Он отметил, что формулировки будут доработаны, их обсудят во второй половине дня.

4 марта Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у Центробанка пакета акций Сбербанка.

Ранее первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.

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