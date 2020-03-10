В ЦБ рассказали о новой формуле продажи акций Сбербанка

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям.

«Исходя из сложной ситуации, мы нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров, без выставления такой оферты», — цитирует РИА Новости Швецова.

Он отметил, что формулировки будут доработаны, их обсудят во второй половине дня.

4 марта Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у Центробанка пакета акций Сбербанка.

Ранее первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.