Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть на 7%

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.

«Сейчас, конечно, определённый отскок мы наблюдаем. Вчера было очень сильное падение, мы видели, что в моменте нефть марки Brent падала до $31 за баррель, в то время как до объявления о срыве соглашения ОПЕК+ она снижалась, конечно, где-то до $45, но в основном была около $47—48 за баррель. Это считалось низкой ценой. Сейчас она корректируется, трейдеры начали скупать фьючерсы, но опять же в прежний коридор мы, наверное, не войдём. На уровне около $50, наверное, нефть уже не будет торговаться», — пояснил Юшков.

При этом эксперт отметил, что можно ожидать второй волны изменения цен.

«Если опять же ни о чём ОПЕК+ не договорится, то с 1 апреля вновь будет падение цен. Потому что сейчас ещё действуют квоты по добыче для ОПЕК+, а с 1 апреля никаких ограничений, по крайней мере на сегодняшний день, нет. Вот до начала апреля будем колебаться, трейдеры будут ловить новости: есть встреча ОПЕК+ или нет, кто-то готовится повышать добычу, а кто-то не готовится, будет подписано новое соглашение или не будет. На этих новостях цены будут скакать», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что, по данным мировых торгов, нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок.

По состоянию на 08:21 майский фьючерс нефти марки Brent дорожал на 7,33% — до $36,88 за баррель.

Апрельский фьючерс марки WTI рос на 6,81%, до $33,25 за баррель.