ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
- Reuters
Как отмечается, операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — говорится в сообщении.
Регулятор подчеркнул, что следит за ситуацией на финрынке и готов задействовать дополнительные инструменты.
Ранее Центробанк решил не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней.