ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

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Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.
ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
  • Reuters

Как отмечается, операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что следит за ситуацией на финрынке и готов задействовать дополнительные инструменты.

Ранее Центробанк решил не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней. 

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