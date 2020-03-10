ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.

Как отмечается, операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что следит за ситуацией на финрынке и готов задействовать дополнительные инструменты.

Ранее Центробанк решил не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней.