Эксперт оценил позицию немецких экологов по «Северному потоку — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT сообщение о том, что немецкое Общество защиты окружающей среды выступает за пересмотр разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за «вредного воздействия газа метана на окружающую среду».

«Это я бы назвал открытым использованием климатической и экологической тематики для политических целей. Аргументация довольно странная», — сказал Юшков.

Он отметил, что по международным методологиям, которые предполагается применять в рамках Парижского соглашения, эмиссия метана учитывается по протяжённости газопровода.

«Поэтому с точки зрения климатических аспектов «Северный поток — 2» — это как раз таки укрепление климатической политики», — добавил эксперт.

Аналитик также подчеркнул, что было проведено много исследований именно по датскому участку газопровода, который предполагается достраивать.

«Потому что рассматривались три маршрута, по каждому проводилось исследование воздействия на окружающую среду. Последний аргумент можно привести: уже много лет работает «Северный поток — 1», который лежит фактически по тому же самому маршруту, по которому строят «Северный поток — 2», и там не наблюдается никакого негативного воздействия на окружающую среду», — заключил Юшков.

Ранее стало известно, что экологи в ФРГ выступили против строительства «Северного потока — 2».

По словам главы общества Саши Мюллер-Креннер, необходимо выяснить, как российский природный газ влияет на окружающую среду и в каких условиях его добывают.