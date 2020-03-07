Экологи в ФРГ выступили против строительства «Северного потока — 2»

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Немецкое Общество защиты окружающей среды выступает за пересмотр разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за «вредного воздействия газа метана» на окружающую среду.
Экологи в ФРГ выступили против строительства «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Paul Langrock

«Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2», — приводит WirtschaftsWoche слова главы общества Саши Мюллер-Креннер.

Она отметила, что необходимо выяснить, как российский природный газ влияет на окружающую среду и в каких условиях его добывают.

Компания — оператор газопровода Nord Stream AG заявила, что разрешение на строительство «Северного потока — 2» было выдано на основе тщательных проверок компетентными ведомствами из пяти стран его воздействия на природу.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» обсуждает с США возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2».

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